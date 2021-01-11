Erhürman: “Şu andan itibaren istifa etmiş bir Hükümet…”

“Bu yaşananlar Hükümet’in ölü doğmuş bir hükümet olduğunu teyididir” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, burada bir Meclis Başkanı’nı dahi seçemeyen bir yapı ile karşı karşıya olunduğuna vurgu yaptı.

Başbakan’ın da bunu reddi ‘hükümete ret’ olarak almasının doğru bir tespit olduğunu ifade eden Erhürman, bir an önce partiler arası bir görüşme, bir seçim yasası hazırlığı olmadı gerekliğine işaret etti.

“Şu andan itibaren istifa etmiş bir Hükümet olduğunu kabul etmeliyiz” diyen Erhürman, bugünden itibaren de münhal, vatandaşlık verilmesi gibi icraatların durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Hükümet’in rutin, acil işler dışında bir şey yapmasının kabul edilemeyeceğini de belirten Erhürman, sonucun Canaltay’a değil, Hükümet’e ret olarak okunması gerektiğine vurgu yaptı.