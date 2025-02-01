Erhürman, Lefke Belediyesi’nin projelerini yerinde inceledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile birlikte belediyenin yaptığı ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

Erhürman ve Kaya’ya, CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Milletvekilleri Salahi Şahiner, Sıla Usar İncirli ve Doğuş Derya eşlik etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi veren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. Kaya, Erhürman’a Gaziveren turistik tesisler bölgesindeki derivasyon projesiyle ilgili harita üzerinden bilgi verdi. Kaya, projenin hazır olduğunu ancak kazı işlemlerinin henüz başlamadığını belirtti.

Projesi tamamlanan ⁠Lefke’nin simgelerinden Madenci Heykeli de yerinde incelendi. Söz konusu projenin açılışı, madenci aileleri ve sendikal çevrelerin yoğun katılımıyla iki toplumlu etkinlikle yapılmıştı. Erhürman, madenciliğin aktif olduğu dönemde kullanılan maden, tren ve vagonların toplanarak Lefke’nin üç ayrı bölgesindeki Açık Hava Müzesi’nde de incelemelerde bulundu. Erhürman, Avrupa Birliği projesi olarak sunulmuş, onay alınmıș ve hem AB’nin hem de belediyenin kaynakları ile gerçekleştirilen güneş panellerini de yerinde inceledi. Üretilen elektrikle belediyenin içme suyu motorlarının tükettiği elektriğin, üçte birinden fazlasının karşılandığı bildirildi.