Erhürman kürsüde, CTP Milletvekilleri kürsü önünde

'Konuşma süresi tamamlandığı' gerekçesiyle Meclis kürsüsünden indirilmek istenen CTP Genel Başkanı Erhürman, kürsüden inmeyeceğini söyledi, CTP Milletvekilleri kürsünün önüne etten duvar ördü.

Hükümet milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti, Erhürman, 'Çıkın çünkü zaten yok hükmündesiniz' ifadelerini kulllandı.

CTP Milletvekilleri Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin, İçtüzüğe göre Meclis'i kapatması gerekirken yeniden toplanamama endişesi ile kapatmadığına işaret ederken, Töre ise 'konuşmak hakkınız' dedi.