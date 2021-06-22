Erhürman: İrademiz için sokakta olacağız

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman ülkenin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu belirtti, “Hukuk ve özgürlük ihlallerine başkaldırmak ve kendi kendimizi yönetme irademize sahip çıkmak için sokağa çıkacağız” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı iradesizleştirilmek isteniyor” diyen Erhürman, “Demokrasiyi de insan haklarını da özgürlükleri de örgütlü tüm yapılarımızı çökertiyorlar, halkı da yoksullaştırıyorlar” şeklinde konuştu.

Erhürman, yarından itibaren her gün farklı bir ilçede sokağa çıkacaklarını da kaydetti, “Halkımıza gidiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının her dönem var olma mücadelesi verdiğini anlatan Tufan Erhürman, “Biz bu adada eşit iki unsurdan biriyiz, dünyayla buluşmak istiyoruz, kapanıp yalnızlaşmak istemiyoruz, dünyayla buluşmak derdindeyiz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tüm milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği The Paradise Park’ta yer alıyor.

“Uluslararası Hukuk" temelinde

Kıbrıs müzakere sürecinde masaya getirilen tezin kabul edilebilir olmadığını anlatan Erhürman, “Ya KKTC tanınacak ya da Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmaktan vazgeçecek tezinin bugünkü koşullarda kabulü mümkün değildir, bu tez, çözümü buzdolabına koymaktır” diye konuştu.

“Hedefimiz nettir” diyen Ergürman, siyasi eşitlik kabul edilerek, federal ve kapsamlı çözüme gidilmesi gerektiğini anlattı.

Erhürman, güven yaratıcı önlemleri desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: “Maraş uluslararası hukuk çerçevesinde ve çözümü de motive ederek açılmalıdır. Unutulmasın, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kuran da CTP’dir. Şimdi bu komisyonu sahiplenenler zamanında iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.”

Erhürman, uluslararası hukuktan anladıklarının Birleşmiş Milletler gözetiminde Maraş’ın açılması olduğunu da ifade etti.

“Türkiye ile bugünkü ilişki modeli kabul edilemez”

Erhürman, çözüm öncesi süreçte, Türkiye ile ilişkilere de değindi, “Yapamayan ve beceremeyen bir Kıbrıs Türk halkı görüntüsüne karşı bir vesayet ilişkisini kabul etmiyoruz” dedi.

“Türkiye’yle ilişkiler doğru zeminde iyi ilişkiler olmalıdır, bu da Kıbrıs Türk halkının iradesi temelinde mümkündür” diyen Erhürman, seçimlere müdahale dahil yaşananları kabul etmediklerini yineledi.

Kalkınma Planı

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümetlerin istikrarsız olmasının pek çok yapısal sorunun çözümünde engel olduğunun da farkındayız. O nedenle uzun vadeli kalkınma ve eylem planlarını öneriyoruz. Bu planların Meclis’ten onaylanmasını istyoruz. Türkiye ile imzalanan ekonomik programların zemini de kaymıştır. Bu ülkede yapılacak reformları, bu ülkenin iradesi belirlemelidir. Kıbrıs Türk tarafı da söz verdiğini yapar, yapamayacağının sözünü de vermez.”

TL’nin değer kaybı ve nüfus politikası

“Türk Lirası’nın değer kaybı bize yoksullaşma olarak dönüyor” diyen Erhürman, bunun geçmişten bugüne bilindiğini söyledi.

“O zaman ekonomik protokoller yapılırken bu gerçeğin ışığında hareket etmeliyiz” diye konuşan Erhürman, nüfus politikasının önemine de dikkat çekti.

Erhürman, “gelen gelsin, nüfus artsın” yaklaşımının doğru olmadığını, çünkü nüfusa göre öğretmene, okula, hastaneye de ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Yurttaşlık siyasetine de ihtiyaç vardır” diyen Erhürman, bunun mutlaka bir kotası ve adaleti olması gerektiğine de dikkat çekti.

Bilinçli yoksullaştırma

Hükümetin halkı taammüden ve bilinçli olarak yoksullaştırdığını, demokrasi ve hukuktan uzaklaştırdığını, Kıbrıs Türk halkının örgütlü yapılarının tek tek ortadan kaldırdığını belirten Erhürman, “Öyle bir hükümet var ki, hunharca bir cinayetin soruşturmasını dahi engelliyorlar” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı iradesizleştirilmek isteniyor” diyen Erhürman, “Demokrasiyi de insan haklarını da özgürlükleri de örgütlü tüm yapılarımızı çökertiyorlar, halkı da yoksullaştırıyorlar” şeklinde konuştu.

Erhürman, yarından itibaren her gün farklı bir ilçede sokağa çıkacaklarını da kaydetti, “Halkımıza gidiyoruz” dedi.

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