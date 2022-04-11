Erhürman: “En ağır COVID olsanız bile, enter tuşuna bassanız, karar yayımlanır”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik ve alkollü zamlara yönelik indirim kararının halen yürürlüğe girmediğini hatırlattı, halkla dalga geçildiğini vurguladı.

“Burada oturanlar, elektrik ve alkollü içki zammı ile ilgili yaşananların normal olduğunu mu düşünüyor?” diye soran Erhürman, ‘devletin içindeki hangi bürokrasinin elektrikte kilovat saat hesaplaması yaptığına’ yönelik soru yöneltti.

Erhürman, Maliye Bakanlığı ile Kıb-Tek’in Sunat Atun’a bağlı olduğunu ifade ederek, “Sucuoğlu’na o metni kim verdi de okudu. Nasıl Sunat bey, Bakanlar Kurulu sonrasında farklı açıklama yapıyor?” dedi.

“İndirim çalışmasını yapan kimdir?” diye soran Erhürman, “FİF’te zamdan indirim yapılacağını Başbakan Sucuoğlu açıkladı. Resmi Gazete’ye götürecek kişilerin COVID olduğuna inanır mısınız? En ağır COVID oluyorsanız, enter tuşuna basarsınız, yayınlanır” dedi.

Erhürman, TC ile imzalanması gündemde olan ekonomik protokolle ilgili ciddi beklenti olduğunu ifade etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Genel Kurul’da olmamasını eleştiren Erhürman, “boş koltuklara konuşuyorum, bu de memleketin geleceği açısından çok üzüntü vericidir” dedi.