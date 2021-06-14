Erhürman: Demokrasi ve yasamaya kapkara leke

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’te bugün konuşulanların demokrasi ve yasama organı tarihine kapkara bir leke olarak geçeceğini dile getirdi.

Erhürman, “Bunu kabul ettiğiniz anda, 27 tane parmağa sahip olan herhangi bir hükümet, Meclis iç tüzüğünde ne yazıyorsa, hepsini paspas edip, dilediğini yapabilecek” dedi.

Basit bir algısı ile hareket edildiğini ifade eden Erhürman, “Meclis’te bundan sonra iç tüzük ihlal edilirse, sorumlusu buradaki 27 kişidir” şeklinde konuştu.

Canaltay: Gerizekalı değiliz

Erhürman, konuşması devam ederken, hükümete mensup milletvekillerinin kendisini dinlemedikleri gerekçesiyle uyardı.

Bu sırada Genel Kurul’da sesler yükseldi, Erhürman ile muhalefet vekillerinin eleştirilerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Gerizekalı değiliz, dinlediğimizi anlıyoruz, başkalarıyla karıştırmayın” dedi.

Erhürman’dan hükümete: Silkinin, kendinize gelin

Erhürman, komitelere ilişkin Meclis iç tüzüğünde yer alan kararı kürsüden okudu.

Erhürman, komiteye yönelik adımın Meclis’in tüm çalışmalarını etkileyeceğini, hasara uğratacağını, muhalefetin varlığını anlamsız kılacağını dile getirdi.

Azınlık Hükümeti’nin “Ben yaparım, olurum” anlayışı ile devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Hukuku ayaklar altına alan Meclis’in üyesi olmaktan mutlu değilim” dedi.

Erhürman, hükümetin çıkardığı yasa gücündeki kararnamelerin çoğunun Anayasa’ya aykırı olduğunu da belirtti.

“Hukuku paspas etmekten gocunmuyorsunuz. Ad-Hoc Komite maskaralığı bitmeden, başka bir konuyu daha gündeme getiriyorsunuz” diyerek hükümeti eleştiren Erhürman, “ Meclis’in, yargının itibarının aşağıya çekilmesi bizim sevindiğimiz bir şey değil” şeklinde konuştu.

Erhürman, yapılanların Hükümet’in önüne geçtiğini, yasama ve yargıya ulaştığını söyledi.

Hükümete “Silkinin, kendinize gelin, bunlar olacak işler değil” diye uyarısında bulunan Erhürman, “bunlar haddiniz değil” dedi.