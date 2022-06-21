Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti ile bir araya geldi. Görüşmeye KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Yönetim Kurulu Faal Üyeleri Buket Asilsoy ve Hasan Hacışevki, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, CTP’den de Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fikri Toros ve Salahi Şahiner katıldı.

Adanır: “Olumsuz adımlara karşı mücadele edeceğiz”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır kabulde yaptığı konuşmada, “Sizler Meclis’teki siyasiler, bizler de dışarıda sivil toplum örgütleri olarak Hükümetin, Ekonomik İşbirliği Protokolü kapsamında olmaması gereken ve maalesef bunların hiç irdelenmeden imzalanan protokol, sosyal, kültürler ve örgütlenme ile ilgili demokratik yapımızı değiştirmeye yönelik yasa değişikliklerine karşı mücadele edeceğimizi, bunun yanında yakıt, temel gıda maddelerinde yapılan sürekli zamlarla halkımızın artık insanca yaşayabilmesi imkânsız hale gelmiştir. Toplumun bu hale gelmesini konusunda yapıcı hiçbir adım atmayan siyasi yönetime karşı mücadele etme yolunda ortak konularda mücadele etmekteyiz” şeklinde konuştu. Tunç Adanır, “bu bağlamda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Meclis’in gündemine getirilen ve bireysel özgürlükleri de kısıtlayan 3 yasa tasarısı ile ilgili başlattığı eyleme 3 Örgüt olarak (Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği) destek verdik. Bu yöndeki eylemlerde her türlü örgütün yanında olacağımızı ve işbirliği içinde olacağımızı belirtirim” dedi.

Erhürman: “Çok ciddi bir demokratik ve ekonomik yoksullaşmanın içerisindeyiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, “CTP olarak tespitimiz; çok ciddi bir demokratik ve ekonomik, yoksullaşma, fukaralaşma döneminin içerisinden geçiyoruz” dedi. Tufan Erhürman, “Bütün sendikaları, ekonomik örgütleri yanı sıra da meslek kuruluşlarını ziyaret etmek ve bu süreçte neler yapabileceğimizi konuşma ihtiyacımız vardır. Tabi birlikte karşı çıkmamız gereken şeyler var. Bunların içerişinde anti demokratik uygulamalar, protokolle getirilen ve aslında ekonomiye çare üretmeyi bırakın dertlerin üzerine dert ekleme riski taşıyan unsurlar var” dedi. Erhürman, “Protokolün içerisindeki birçok unsurun aslında adı Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması olmasına rağmen ekonomi ve maliye ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı gerçekliği var. Bunlar birlikte mücadele etmemiz gereken unsurlardır” şeklinde konuştu. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Şu anda enflasyon yüzde 98, gıda enflasyonu yüzde 118. Haziran ayında beklenen enflasyon yüzde 13-15 arasında. Yüzde 100’lerin üzerine doğru hızla ilerliyorsunuz” dedi. Erhürman, “Geçen gün meclisten ek bütçe geçti ve bu ek bütçe geçerken bu memleketin mahalli gelirleri ile ilgili çok açık bir gizleme saklama çabasını biz meclis kürsüsünden fark ettik. Rakamlar da küçük bir rakam değil. İlk 5 ay içerisinde bu memleketin mahalli gelirlerinin toplamı 5 milyon TL’dir. Böyleyse 12 ayın içerisindeki mahalli gelir beklentiniz minimum 12 milyar olması lazımdır. Peki, bütçede yıl için mahalli gelir beklentisi nedir. Yıl için 7 milyar 130 milyondur. Biz 5 ayda 5 milyara geldik. Ek bütçe getirdiler 7 milyar 130 milyonun üzerine sadece 1 milyar 790 milyon eklediler. Yani bu memleketin minimumda 3 milyar 200 milyona yakın çok rahat öngörülebilir gelirini sakladılar” şeklinde konuştu.