Meclis Genel Kurulu, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı gündemiyle olağanüstü toplandı. Birleşim 2 saat gecikmeyle başladı.

Dışarda ise belediyelerde örgütlü DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İş’in direnişi sürüyor.

Erhüman'ın çağrısıyla 'değerlendirme' için oturuma ara

SAAT- 15.20: CTP Genel Başkanı Erhürman'ın çağrısıyla 'yeniden değerlendirme' için Meclis'te oturuma ara verildi. UBP- CTP Genel Başkanları görüşecek.

SAAT- 13.00: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetimle ilgili sürecin demokrasi dışı yönetildiğini kaydetti, “Öyle bir süreç oldu ki, bir takım belediyeler kapatılırken, o belediyelerin belde halkının görüşünü bırakın, belediye meclislerinin görüşlerine başvurulmaksızın süreç yaşandı” dedi.

Erhürman, eyleme gelmeye çalışan belediye başkanı, belde halkına ülkenin 4 bir tarafında yapılan uygulamaların toplantı ve yürüyüş yapma hakkına çok açık müdahale olduğunu, bu durumu kınadığını vurguladı. “Bu amacın ne olduğunu herkes bilir. Yolcu taşıma izinleri yoktu, kimse o yüzden karakola götürüldüler diye düşünmüyor.

Aynı yolcularla sporcu, işçi taşınırken denetim yapılmadı” diyen Erhürman, bu konuyu PGM Müdürü ile de görüştüğünü sözlerine ekledi.

Erhürman, hükümete seslendi, “Bu memlekette kaos çıktığında bir tek köye giremeyeceksiniz, sıçanlar yeycek sizi” dedi. Anayasa’da yer alan “yerel yönetimin” ne demek olduğunu Meclis kürsüsünden okuyan Erhürman, belediyelerin nasıl oluşturulması gerektiğini de madde madde sıraladı.

“DP ve YDP hükümette değil mi? Komitede yoktular”

“Bu kadar, çalakalem, kendinden geçmiş bir yasa çalışması yapılabilir mi?” diye soran Erhürman, “Bu anlattıklarımdan sonra hade geçirin de görelim” dedi.

Erhürman, CTP’nin belediyelerin birleştirilmesine yönelik hükümete yazılı öneri sunduğunu da hatırlattı.

“DP ve YDP bu hükümette değil mi?” diye soran Erhürman, “Komite toplantısında neredeydi, sabah saat 5’e kadar komiteydik, yırtındık” dedi.

Berova: 18 belediye ile yerel seçime gireceğiz

SAAT- 12.30: UBP Milletvekili Özdemir Berova, yeni yasayla birlikte 18 belediye ile yerel seçime gidileceğini dile getirdi, belediyelerin daha şeffaf, izlenebilir, hesap verebilir bir şekilde 51-95 sayılı Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçeceğini dile getirdi.

Berova, yasa tasarısıyla birlikte 51-95 sayılı yasa tasarısının da komite gündeminde olduğunu belirtti. Berova, hemen her gün komitenin toplandığını, Belediyeler Değişiklik Yasası’nın görüşmeye devam ettiklerini ifade ederek, maddeler üzerinde epeyi mesafe katettiğini söyledi.

5-6 toplantı içerisinde Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı hazır hale getirmeyi beklediklerini belirten Berova, belediyelerin birleştirilmesinin yürürlüğe girmesinin ardından, 51-95 sayılı yasanın da Meclis’ten geçeceğini kaydetti.

Belediyelerde çalışan işçi ve kadrolu personelin özlük haklarının kayba uğrayacağı, işten atılacaklarına dair yersiz açıklamalar yapıldığını savunan Berova, “Birleştirilmeden sonra aynı görev ve yetki sorumlulukları içerisinde tüm özlük hakları korunmuştur” dedi.

Berova, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin komite raporunu da okudu.

‘Belediye çalışanlarının Meclis’e ulaşması engelleniyor’

'Olağanüstü' toplantı, Lefkoşa'da eylem