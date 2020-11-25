Erhüman, DP ve YDP'yi ziyaret edecek

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi parti ziyaretlerini bugün de sürdürecek.

Erhürman, bugün saat 11.00’de Demokrat Parti (DP) ile saat 13.00’te de Yendiden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek parti yetkilileri ile görüşecek.

Erhürman, hükümet kurma arayışları çerçevesinde dün UBP, HP ve TDP’yi ziyaret emişti.