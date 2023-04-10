Ercan’da grev kararı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, EL-SEN’in Meclis önünde başlattığı eyleme destek vermek için 11 Nisan Salı günü sabah 08.00’e kadar Ercan Havaalanı Meydan Kontrol’de grev kararı kaldı.

Sendika, hükümeti de uyararak, “Yapacağınız bir icraata halk tarafından eylemsel boyutta tepki varken, tüm direnişi yasaklayıp peşkeşe kaldığınız yerden devam etmek tam bir halk düşmanlığıdır. Bu halk düşmanlığını sürdürmeniz durumunda grev ve eylemlerimiz artarak devam edecektir” dedi.