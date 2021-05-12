Ercan taksicileri Maliye önünde: “Çare arıyoruz ama Bakanlık görevlisi bize küfür etti"

Ercan Taksiciler Birliği, sorunlarına çare ararken ‘Bakanlık Görevlisi’nin kendilerine küfür ettiği’ gerekçesi ile Maliye Bakanlığı önünde…

Ercan Havaalanı’nda taksiciler olmasına rağmen, dışarıdan turistik özel işletmelere iş verildiğini iddia eden birlik üyeleri, "Yandaşlara iş veriliyor, biz oturuyoruz. Çare arıyoruz ama Bakanlık görevlisi bize küfür etti" dedi.

Uzun süredir Ercan Havaalanı'ndan karantina otellerine müşteri taşımacılığıyla ilgili olarak sorun yaşadığını fakat çözüm bulamadığını ifade eden birlik üyeleri, bu sabah Maliye Bakanlığı'nda karantina otelleriyle ilgili danışman Ozan Özuyanık ile tartıştığını, bunun bardağı taşıran son damla olduğunu anlattı.

Maliye bakanlığına giren üyeler, ilk olarak Ozan Özuyanık ile sözlü tartışmaya girdi. Akabinde Bakan Dursun Oğuz, üyelerle konuşarak gergin ortamı sakinleştirdi.

Oğuz, toplantı odasına aldığı yaklaşık 30 kadar taksiciyle şu sıralar görüşme yapıyor.

Ercan Havaalanı'ndaki taşıma işlemlerinde bakanlık olarak yandaş tavırlar sergilediğini ifade eden taksiciler, hak arayışı için bu eylemi yaptığını dile getirdi.

Uzlaştılar

Maliye Bakanı Oğuz, taksiciler ile görüştü, toplantıdan uzlaşı çıktı. Toplantı sonrası basına bilgi veren eylemciler, Ozan Özuyanık'ın kendilerinden özür dilediğini belirtti.

Ercan'daki taşımacılıkta kilometre başına %10 zam yapıldığı ve Ercan'daki taşımacılıkla ilgili uzlaşıya varıldığı ifade edildi.

Eylemcilerin açıklamasına göre Ercan'daki taşımacılıkta KAR-İŞ ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğini yanında Ercan taksicilerine de görev dağılımı yapılacağı belirtildi.

18 Mayıstan sonra ise ev karantinası uygulamasında turistik taşımacılığa yer verilmeyeceği ifade edildi.

Fotoğraflar Fehime Alasya