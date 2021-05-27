Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen:"İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den ifade isteyebilir ve sürece ortak olabilir"

POLİS BASIN SUBAYLIĞI: DOSYA ARŞİVDE…

Polis Basın Subaylığı, dosyanın kaybolduğuna yönelik söylemler üzerine YENİDÜZEN’e resmi açıklama yaptı, iddiaları yalanlayarak, “Dosya kaybolmadı, polis arşivinde muhafaza ediliyor” dedi. Yeniden başlayacak soruşturmada hangi adımların atılacağı, olayda ismi geçen kişilere yönelik nasıl yol izleneceği ise Polis Basın Subaylığı tarafından paylaşılmadı.

ÖNEN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NI İŞARET ETTİ…

Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen, 1988 yılında Türkiye ile imzalanan yasaya atıfta bulunarak, Adalı cinayetine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’den adı geçen kişilerin ifadesini ya da iadesini isteyebileceğini açıkladı.

REYNAR: AÇIN DOSYAYI…

Polisin arşivindeki Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Avukat, Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Adli Yardımlaşma Yasası gereğince istinabe başvurusu yapılabileceğine değindi, “Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı” dedi

YASA NE DİYOR?...

Önen ve Reynar’ın açıklamalarının ardından gözler, 1988 yılında, Türkiye ile imzalanan Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası’na çevrildi.

Yasadaki 25’inci maddeye göre; taraflar birbirlerinden adli yardım talebinde bulunabilir ancak adli yardımın yerine getirilmesinde yalnızca gözlemci sıfatıyla hazır bulunabilir.

ADLİ YARDIMLAŞMA YASASI NE DİYOR: ‘GÖZLEMCİ’ OLUNABİLİR Yasa’nın 25’inci maddesinde, ‘istinabelerin (adli yardım istemi ) yerine getirilmesi’ anlatılıyor. Taraflardan biri, istenen dosya ve belgelerin asıllarını veya aslına uygun onaylı örneklerini diğer tarafa gönderebilir. Adli makamların temsilcileri ile ilgili kişiler veya temsilcileri, adli yardımın yerine getirilmesinde gözlemci sıfatıyla hazır bulunabilir.

Bu amaçla ve isteyen tarafın açık istemi üzerine, taraflardan biri adli yardımın yerine getirileceği tarih ve yeri, isteyen tarafa önceden bildirebilir.

Ayşe GÜLER

Türkiye’de ‘organize suç örgütü’ hükümlüsü Sedat Peker ve kardeşi Attila Peker’in itirafları sonrasında gözler yeniden Kutlu Adalı cinayet dosyasına çevrildi.



Polis Basın Subaylığı, dosyanın kaybolduğuna yönelik söylemler üzerine YENİDÜZEN’e resmi açıklama yaptı, iddiaları yalanlayarak, “Dosya kaybolmadı, polis arşivinde muhafaza ediliyor” dedi.

1996 yılında evinin önünde hunharca öldürülen Adalı’nın cinayetine ilişkin yeniden başlayacak soruşturmada hangi adımların atılacağı, olayda ismi geçen kişilere yönelik nasıl yol izleneceği ise Polis Basın Subaylığı tarafından paylaşılmadı.



Tahkikata yönelik hukuki olarak atılacak adımlar da merak uyandırdı. Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen, Adalı cinayetinde dosyanın yeni bulgu ve bilgiler ışığında yeniden açılması gerektiğini söyledi.

1988 yılında Türkiye ile imzalanan uluslararası anlaşmaya atıfta bulunan Önen, İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’den adı geçen kişilerin ifadesini isteyebileceğini belirtti.



YENİDÜZEN’e konuşan Önen, “Bu konuda İçişleri Bakanlığı bir girişim yapmalıdır” diyerek, Adalı cinayetine ilişkin dosyanın bulunarak, incelenmesi gerektiğine işaret etti, Türkiye’den ne isteneceğine ilişkin çalışma yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Öte yandan polisin arşivindeki Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bunun için gerekli olan yasal prosedürlere açıklık getirdi.

‘Adli Yardımlaşma Yasası gereğince istinabe başvurusu yapılabileceğine değinen Reynar, bunun için Kutlu Adalı’nın arşivdeki dosyasından faydalanılarak birkaç dilekçe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan dilekçelerin Türkiye’ye gönderilerek, Polisin bunlar üzerinden ifade alabileceğini belirten Reynar, “Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı” dedi. Önen ve Reynar’ın açıklamalarının ardından gözler, 1988 yılında, Türkiye ile imzalanan Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası’na çevrildi.

Yasadaki 25’inci maddeye göre; istinabelerin (adli yardım istemi ) yerine getirilmesi’ başlığına göre; taraflardan biri istenen dosya ve belgelerin asıllarını veya aslına uygun onaylı örneklerini diğer tarafa gönderebilir. Adli makamların temsilcileri ile ilgili kişiler veya temsilcileri, adli yardımın yerine getirilmesinde gözlemci sıfatıyla hazır bulunabilir. Öte yandan görüş almak için aradığımız İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e ise ulaşılamadı. Bu amaçla ve isteyen tarafın açık istemi üzerine, taraflardan biri adli yardımın yerine getirileceği tarih ve yeri, isteyen tarafa önceden bildirebilir.

ADLİ/ HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLER?

Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen:

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den adı geçen kişilerin ifadesini ya da iadesini isteyebilir

Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen, 1988 yılında Türkiye ile imzalanan yasaya atıfta bulunarak, İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’den adı geçen kişilerin ifadesini ya da iadesini isteyebileceğine değindi.

YENİDÜZEN’e konuşan Önen, “Bu konuda İçişleri Bakanlığı bir girişim yapmalıdır” diyerek, Adalı cinayetine ilişkin dosyanın bulunarak, incelenmesi gerektiğine işaret etti, Türkiye’den ne isteneceğine ilişkin çalışma yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Elde edilen bilgilere göre cinayetle ilgili kişilerin Türkiye’de olduğunu aktaran Önen, bu konuda nasıl bir yol izlenebileceğini madde madde aktardı.

“Başsavcılık hukuki yönlendirmeyi yapmalı”

Önen, polisin Adalı cinayetine ilişkin iddiaları dikkate alarak, gerekli soruşturmayı başlatması, Başsavcılığın da tahkikatla ilgili hukuki yönlendirme yapması gerektiğini söyledi.

Önen, “Başsavcılık, polis kanalıyla soruşturma yapar veya Bakanlar Kurulu bir soruşturma polisi atayabilir” dedi.

Bu tip meselelerde ‘zaman aşımının’ işlemediğini dile getiren Önen, dosyanın yeniden canlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Önen, “Dosya faili meçhul… Başbakan yanlış söyledi, her an failleri çıkabilir, zaten çıktı” dedi.

“Başbakan’ın açıklamalarını yadırgadım”

“Cumhurbaşkanı’nın polise talimat verdim demesi gerekmezdi. Veya Başbakan’ın bu olay 25 sene önce oldu demesini de yadırgadım” diyen Önen, dosyanın yeni bulgu ve bilgiler ışığında yeniden açılacağını dile getirdi.

Önen, yasaya göre yetkili mercinin İçişleri Bakanlığı olduğunu yineledi.

Avukat, Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar:

Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı… Bu kadar kolay

Polis’in arşivindeki Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Avukat, Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bunun için gerekli olan yasal prosedürlere açıklık getirdi.

‘Adli Yardımlaşma Yasası gereğince istinabe başvurusu yapılabilineceğine değinen Reynar, bunun için Kutlu Adalı’nın arşivdeki dosyasından faydalanılarak birkaç dilekçe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan dilekçelerin Türkiye’ye gönderilerek, Polisin bunlar üzerinden ifade alabileceğini belirten Reynar, “Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı” dedi.

Reynar, sosyal paylaşım ağı olan tweeter’den şu paylaşımı yaptı:

“İşte o dosyanın ilk sayfasını çevirip birkaç dilekçe yazılması yeterli olacak Adli Yardımlaşma Yasası gereğince istinabe başvurusu için. Bu kadar kolay… Sonra bu dilekçeler Türkiye’ye gidecek polis de ifade alacak. Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı !.”

YASA NE DİYOR?

‘Sadece gözlemci sıfatıyla bulunabiliriz’

Türkiye ile imzalanan Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası’nda bu gibi konularda nasıl bir yol izlenebileceği belirtiliyor.