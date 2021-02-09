Elshafiy’in ölümüyle ilgili 2 tutuklu

Gönyeli’de 5 Şubat tarihinde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K.Mohamed Elshafiy’in ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti, polis 2 kişiyi tutukladı.

Elshafiy’e yapılan otopside “vücudunda darp izi tespit edildiği” yönündeki iddialar üzerine ‘cinayet’ ihtimali dahil her türlü bulguyu araştıran polis, bugün her iki zanlıyı da mahkemeye çıkardı.

Zanlılar hakkında 3 günlük tutukluluk kararı alındı.