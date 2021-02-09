Elshafiy’in ölümüyle ilgili 2 tutuklu
Gönyeli’de 5 Şubat tarihinde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K.Mohamed Elshafiy’in ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti, polis 2 kişiyi tutukladı.
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Gönyeli’de 5 Şubat tarihinde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K.Mohamed Elshafiy’in ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti, polis 2 kişiyi tutukladı.
Elshafiy’e yapılan otopside “vücudunda darp izi tespit edildiği” yönündeki iddialar üzerine ‘cinayet’ ihtimali dahil her türlü bulguyu araştıran polis, bugün her iki zanlıyı da mahkemeye çıkardı.
Zanlılar hakkında 3 günlük tutukluluk kararı alındı.
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Etiketler : Saifeldin K.Mohamed Elshafıy