‘Ekonomik paket’ açıklanıyor
Hükümet, ‘Acil Önlemler Paketi’ adı altında hazırladığı yeni ekonomik paketi açıklıyor.
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Hükümet, ‘Acil Önlemler Paketi’ adı altında hazırladığı yeni ekonomik paketi açıklıyor.
Ekonomide çarkların dönmesi adına, pandemi sürecindeki daralmaya yönelik özel sektöre yapılacak destekleri kapsayan paket, Başbakan Ersan Saner tarafından paylaşılıyor.
Toplantıda Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz da yer alıyor.
Başbakan Saner, Ekonomi Paket içeriğine yönelik açıklamalardan önce hükümetin kurulma sürecine ilişkin hatırlatmalarda bulundu.
Saner, dünyadan COVID-19’a ilişkin verileri de paylaştı.
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Etiketler : ekonomi, corona, acil önlemler paketi