Duruşmanın kararı 27 Haziran'da açıklanacak

Devrim DEMİR

Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde ilk tahkikat duruşması tamamlanan ve tutuklu yargılanan Serdal Gündüz ve Berke Özbek aleyhindeki davanın ilk kararı 27 Haziran tarihinde açıklanmak üzere ertelendi.

Mahkemede neler oldu?

Toplam 8 tanığın dinlendiği davanın son tanığı polis memuru Örtunç Özbaylı Toplam 4 Celse ifade verdi, yaptığı soruşturmaya ilişkin 50 emareyi mahkemeye sundu. 13 Haziran tarihinde ifadeye vermeye başlayan Özbaylı bugün 24 Haziran itibariyle ifadesini tamamladı. Sanıkların avukatları Doğa Zeki ve Hasan Yücelen 4 Celse boyunca sunulan emarelere ve verilen tanık ifadelerine itiraz etmedi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü hazır bulundu. Son duruşmada bugün tanık Özbaylı mahkemeye 18 emare sundu, duruşma bir buçuk saat surdu.