Dünyanın gözü Antalya’da: Rusya-Ukrayna bakanları görüşüyor

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de, Antalya'da yapılacak olan Rusya ve Ukrayna zirvesinde. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılıyor. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği görüşme Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuruyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üçlü zirve öncesinde ilk olarak Ukrayna heyetiyle bir araya gelirken, daha sonra da Rus heyetiyle görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Antalya diplomasi forumu yarın başlayacak

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.

Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.

(NTV)