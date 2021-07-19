‘Donör operasyonu’ derinleşti, tutuklu sayısı arttı

Para karşılığı donör olduğunu Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne giderek itiraf eden B.Ş.'nin şikayeti ile genişleyen operasyonda, aralarında 3 doktor, 1 laboratuvar teknisyenin de bulunduğu tutuklu sayısı 9’a çıktı. Tüm zanlıların tutukluluk süresi 3’er gün daha uzatılırken, polis yeni tutuklamalar olabileceğini de açıkladı.

Doktorlar, hemşireler, laboratuvar görevlisi…

8 Temmuz tarihinden bu yana yürütülen soruşturma kapsamında polis yeni tutuklamalar yaptı.

‘İnsan, hücre ve doku organ nakli yasasına aykırı hareketten tutuklanan Dr. F.U.T, Dr. M.E.K, Dr. V.U, hemşire M.K, hemşire N.Ü, anestezi teknikeri A.T, laboratuvar teknisyeni ve aracı olduğu tespit edilen M.G ile donör oldukları tespit edilen B.Ş. ve B.Ö. aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Polis, her iki hastanede emare olarak alınan klasörlerin incelendiğini ve bazı isimler tespit ettiğini kaydetti.

Birçok kişinin soruşturulduğunu ifade eden polis, temin edilen ifadeler doğrultusunda yeni tutuklamalar olabileceğine de dikkati çekti. Polis, soruşturmanın kapsamlı bir şeklide sürdüğünü zanlı Dr. M.E.K.'nin anjiyo olması gerektiği için hastanede müşahede altında olduğunu da belirterek tüm zanlıların 3'er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

MAHKEME, tüm zanlıların soruşturmanın selameti için 3 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi

‘Operasyonu’ yaptığı iddia edilen doktor tutuklandı