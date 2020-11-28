Direksiyon hakimiyeti kaybedip toprak sete çarptı
Girne Ciklos mevkiinde sabah 8.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
A+A-
Girne Ciklos mevkiinde sabah 8.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
YENIDUZEN'in olay yerinde polisten edindiği bilgide MF 359 araç sürücüsü 44 yaşındaki Töre Yazgı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki toprak sete çarptı. Aracı durdurmayan Töre bariyerlere çarparak sürüklendi. Kaza sonucu araç sürücüsü Töre Yazgı ve araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Yunus Şahan hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Fotoğraf: Devrim Demir
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : kaza, trafik kazası