Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Demokrasi ve İrade”’ yürüyüşü başlıyor. Yurttaşlar, Dereboyu’nda toplanmaya başladı. Eylemciler “Müdahale Değil İrade” ve "Kıbrıs'ta Son Söz Kıbrıslılarındır" pankartı açtı.

Eylemciler "Birlik, Mücadele, Dayanışma" sloganı atıyor.

Lefkoşa Dereboyu’nda başlayacak olan yürüyüş İnönü Meydan’ında sona erecek.

Eylemciler telefon ışıklarını açarak hava kaldırdı.

Eylemciler çok sayıda "Müdahale Değil İrade" pankartı açtı...

Açılan “Kıbrıs’ta Son Söz Kıbrıslılar” pankartı büyük ilgi topladı.

Fotoğraflar: Burçin Aybars