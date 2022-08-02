“Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

Sendikalarla istişare edilmeden, Öğretmenler Yasa Değişikliği gündemiyle Yüksek Danışma Kurulu’nun apar topar toplantıya çağrılmasını eleştiren iki sendika, saat 11.30'da Eğitim Bakanlığı önünde olacak, saat 14.00'te ise Yüksek Danışma Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Yapılan ortak açıklama şöyle:

"Eğitim alanında yapılması öngörülen dönüşümler tüm paydaşların katılımı ve ortak mutabakatı ile gerçekleştirilmelidir. Paydaşların görüşleri alınmadan, bir ön çalışma gerçekleştirilmeden, üzerinde yeterince tartışılmadan, araştırma yapılmadan, veri toplanmadan, ihtiyaçlar belirlenmeden anlık ve tek taraflı alınan kararlarla oluşturulan tasarılar, eğitimde geri dönüşü olmayan zararlar verebilecektir. Sendikalarımız, eğitim alanında değişim, gelişim ve dönüşümün en önemli destekçisidirler. Pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin özveri ile çalışarak öğrencilerinin eğitim/öğretim hakkına sahip çıkan öğretmenlerimiz eğitim alanındaki her sürecin yadsınamaz bir parçasıdır. Ödev ve sorumluluklarını fazlasıyla yerine getiren öğretmenlerin haklarını geriye götürerek cezalandırmak yerine, eğitim/öğretim faaliyetleri ile birlikte bu hakları daha ileriye taşımak, öğretmenlik mesleğini daha cazip bir hale getirmek tüm paydaşların ve özellikle de eğitimi yönetenlerin birincil görevidir."