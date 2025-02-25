Dava 21 Nisan’a ertelendi

Kıbrıs Türk futbolunda infiale neden olan şike teklifi iddiası ile gündeme gelen Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Sanık Hakan Törehan ile beraberindeki iki sanık daha aleyhlerine getirilen “Suç Gelirlerini Aklama”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynatma”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynanmasına Müsaade Etme” ve “İnternet Üzerinden Kumar Oynatma” suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıktı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) üyeliği askıya alınan Değirmenlik Spor Kulübü’nün “Başkanı” Hakan Törehan’ın, “Suç Gelirlerini Aklama”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynatma”, “Elektronik Ortam Üzerinden Paralı Kumar Oynanmasına Müsaade Etme” ve “İnternet Üzerinden Kumar Oynatma” suçlarından Girne Ağır Ceza’da yargılandığı davası 21 Nisan 2025 tarihine ertelendi

Avukatıyla birlikte Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasında hazır bulunan Törehan, daha önce de benzer suçlardan yargılanmış ve hüküm giymişti.

Törehan’la birlikte 2 kişinin daha yargılandığı dava 21 Nisan 2025 tarihine ertelendi.