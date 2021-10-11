Danışma Kurulu yeniden toplandı: Gündem 6 Şubat'ta erken seçim!

Erken seçim tarihi olarak 6 Şubat önerisinin görüşüldüğü Meclis Danışma Kurulu ikinci kez bir araya geldi.

Siyasi partilerin grup toplantılarının ardından görüşme az önce yeniden başladı.

Hatırlanacağı üzere; sabah saatlerinde Meclis’te Danışma Kurulu toplanmış, 6 Şubat’ta erken seçim önerisi ve izlenecek yöntem görüşülmüştü.

Toplantıda ayrıca seçim tarihine ilişkin önerinin Meclis’te oluşturulan Ad-Hoc Komite’de değil, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesinin de konuşulduğu ifade edilmişti.

6 Şubat’ta erken seçim masada

Meclis’te Danışma Kurulu toplandı, 6 Şubat’ta erken seçim önerisi ve izlenecek yöntem görüşüldü.

Muhalefet parti başkanlarının söz konusu tarihe sıcak baktığı öğrenildi.

Toplantıda ayrıca seçim tarihine ilişkin önerinin Meclis’te oluşturulan Ad-Hoc Komite’de değil, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesinin de konuşulduğu ifade edildi.

Toplantının ardından CTP Meclis Grubu ile bir araya geldi.

Meclis'te gözler bugünkü birleşimde