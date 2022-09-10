Cyprus Forum 29-30 Eylül’de

Cyprus Forum, 29-30 Eylül tarihlerinde pek çok siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve uzmanı Lefkoşa’da buluşturuyor.

Kıbrıs’ın güneyinde, Ledra Palace barikatına yürüyüş mesafesinde yer alan Nicosia Municipal Theatre (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu) Salonu’nda yer alacak 15 farklı panel, Kıbrıs’ın ve Avrupa’nın önemli isimlerini bir araya getirecek. Panellerde Türkçe çeviri de yer alacak.

Bu önemli buluşmalardan biri de Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlığı için yarışan üç aday olacak. Andreas Mavroyiannisi, Averof Neofytou ve Nikos Christodoulides, gazeteci Andreas Kimitris yönetiminde 29 Eylül saat 09.00’da bir araya gelecek.

Oxygono (Oksijen) adlı sivil toplum örgütünün çok sayıda kurum, kuruluş ve örgütün desteği ile düzenlediği paneller, Kıbrıs’ta diyaloğu artırarak kamu politikasının kilit alanlarına yeni ve yaratıcı çözümler sunmayı amaçlıyor. Cyprus Forum kapsamında gelecek yıl adanın kuzeyinde de panel ve etkinlikler olması planlanıyor.

İki gün sürecek konferans boyunca kayıt altına alınacak tartışmaların, yılsonunda bir rapor olarak karar verici mevkilere iletileceği belirtildi.



Cyprus Forum’da bu yıl çok sayıda Kıbrıslı Türk de yer alacak. Forum’un tanıtımı amacıyla Kıbrıs’ın güneyinde bir grup Kıbrıslı Türk gazeteci ile buluşan proje yetkilileri program hakkında bilgi verdi. Cyprus Forum Komite Koordinatörü Nicolas Kyriakides, Oxygono Uluslarası İlişkiler Sorumlusu Aliye Taygun ve proje grubundan Berk Tansel gazetecilerin sorularını yanıtladı.



29-30 Eylül tarihlerinde yer alacak ana konferans öncesinde 17 Eylül’den itibaren giriş etkinleri de yer alacak. Larnaka, Limasol, Baf’ta yer alacak etkinliklerde barış inşası, toplumsal cinsiyet eşitliği, şeffaflık, bilişim gibi pek çok başlık yer alıyor.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (CCCI)’nın ortak girişimleriyle, Dünya Bankası Kıbrıs temsilciliği ile Birleşmiş Milletler Kıbrıs Misyonunun katılımcı olacağı “Yeşil Hat Tüzüğü” üzerine ortak panel 23 Eylül’de Ledra Palace Otel’de yer alacak.

Önemli başlıklar, önemli konuklar

29-30 Eylül tarihindeki konferans Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in konuşması ile başlayacak.



29 Eylül’de “Başkan Adayları ile Münazara”da saat 09.00’dan itibaren Andreas Mavroyiannis, Averof Neofytou ve Nikos Christodoulides bir araya gelecek.

Aynı gün saat 10.00’da “Metaverse’de Akıllı Şehirler” başlıklı panel de yer alacak.

Bir başka önemli panel saat 11.20’de “İş dünyasında LGBTQ+” başlığı ile düzenlenecek 13:10’da yer alacak “Spor ve Barış İnşası” panelinde Sophia Papamichalopoulos, Nesrin Yuceulas, Okan Dagli ve Aziyade Poltier konuşacak.

Saat 15:20’da “Kıbrıs’da Ötenazi”, saat 15.50’de ise “Ukrayna'daki çatışmanın Doğu Akdeniz'deki etkisi” tartışması yer alacak.

Gün boyunca sürecek panallerde Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Gustave Feissel de konuşacak,

“Dönüştürücü senaryolar: Kolombiya'nın barış yörüngesi üzerine düşünceler ve Kıbrıs'ın Geleceği hususunda senaryolarının sunumu”, “Yalan haber, ikiyüzlülük ve yanlış bilgilendirme” başlıklı paneller de dikkat çekiyor.



30 Eylül günü yer alacak paneller ise Avrupa Komisyonu Demokrasi ve Demografiden Sorumlu Başkan Yardımcıs Dubravka Šuica’nın açış konuşması ile başlayacak.

Saat 09:15’ta “Avrupa Gençlik Yılı” nedeniyle düzenlenecek panelde Avrupa Parlementosu Milletvekili Costas Mavrides, European Youth Forum’dan Christiana Xenofontos, Kıbrıs Gençlik Konseyi Başkanı Maria Kola, Oxygono Uluslarası İlişkiler Sorumlusu Aliye Taygun ve Barış Aktivisti Ahmet Aksunlar konuşmacı olacak.



Bir diğer önemli panel 30 Eylül tarihinde saat 12.00’de “Katılımcı Eğitim: Gelişen Dünyada, Eğitimde Reform, Dönüşüm & İyileştirme” başlığı ile yapılacak.



Bu panelde Slovak Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Dr. Michal Mlynár, Avrupa Parlementosu Üyesi Prof. Dr. Niyazi Kizilyürek, Groningen Üniversitesi'nde bilim eğitimi ve iletişim enstitüsü müdürü Dr. Lucy Avraamidou, ve Dr. Katerina Theodoridou konuşmacı olacak.

Gün boyunca ayrıca “İnovasyon ve girişimcilik eylemleri yoluyla kapsayıcılık”, “Kapsayıcı büyüme ve ‘İŞ’in geleceği”, “Çalışan profesyoneller eğitime geri dönüyor”, “İş ve Finansı Modern Köleliğe Karşı Harekete Geçirme”, “Kıbrıs ve Yunanistan'da iklim değişikliğine karşı mücadelede gençlik aktivizmi”, “Döngüsel Ekonomi” başlıklı paneller yer alacak.

