Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birlik adına yayımlanan mesajda, şunlar ifade edildi:

“Günden güne barbarlaşan dünyadan başka dünyalara kaçışın gizemli anahtarını tutar ellerinde. Başkaldırı ile uyumun birlikte ve zıtlıkla yol aldığı bir yaşam keşfidir, öykü. Deneyim ile düş arasını doldurma uğraşıdır; anahtar deliğinden içeri bakmak, insan ruhunu dikizlemektir. Şiirin kız kardeşidir; kısa, çarpıcı satırlarla büyüler.

Yaşamın fotoğrafını çeker. Arkaik sancıları günün dillerinde açıklar; çünkü insan unutur, öykü hatırlar. Zamanın yüzeyinde bir yırtık oluşturur ve okuyucuyu o yırtıktan görünen kesiti izlemeye davet eder; bizler de gözümüzü oraya dayayıp izleriz, ‘an’ın bizi odaklandırdığı çok boyutlu evreni.”