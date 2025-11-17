Cumhurbaşkanlığında 17 danışmanın görevine son verildi
Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan 17 danışmanın sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdirildi.
Görevden alınan isimler, Ersin Tatar döneminde basın, halkla ilişkiler ve politika geliştirme alanlarında etkin rol üstlenen kişilerdi.
Görevine son verilen isimler şöyle:
1. Halide Oğlak
2. Özgül Amca
3. Uğraş Beratlı
4. Gökhan Güler
5. Rüyam Karaca Yönlüer
6. Fatma Darben
7. İlker Edip
8. Ramazan Karal
9. Ceren Güngördü
10. Nejla Egemen
11. Ahmet Hamdi
12. Muslu Akgüney
13. Anıl Kaya
14. Aydın Akkurt
15. Murat Kul
16. Hüseyin Işıksal
17. Mesut Genç
