Cumhurbaşkanlığında 17 danışmanın görevine son verildi

Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan 17 danışmanın sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan 17 danışmanın sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdirildi.

Görevden alınan isimler, Ersin Tatar döneminde basın, halkla ilişkiler ve politika geliştirme alanlarında etkin rol üstlenen kişilerdi.

Görevine son verilen isimler şöyle:

1. Halide Oğlak

2. Özgül Amca

3. Uğraş Beratlı

4. Gökhan Güler

5. Rüyam Karaca Yönlüer

6. Fatma Darben

7. İlker Edip

8. Ramazan Karal

9. Ceren Güngördü

10. Nejla Egemen

11. Ahmet Hamdi

12. Muslu Akgüney

13. Anıl Kaya

14. Aydın Akkurt

15. Murat Kul

16. Hüseyin Işıksal

17. Mesut Genç

