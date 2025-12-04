Cumhurbaşkanı Erhürman, yarın BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’i kabul edecek.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’i kabul edecek.
Görüşme saat 11.00’de, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek.
Görüşme sonrası açıklama yapılacak.
FOTOĞRAF: ARŞİV
Bu haber toplam 208 defa okunmuştur