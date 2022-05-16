CTP’den “HÜKÜMETE HAYIR” eylemi hazırlığı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyonu, ÜstEL Hükümeti’nin güven oylamasının yapılacağı 18 Mayıs Çarşamba günü, yaşananları protesto etmek için Meclis önünde eyleme hazırlanıyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyonu, ÜstEL Hükümeti’nin güven oylamasının yapılacağı 18 Mayıs Çarşamba günü, yaşananları protesto etmek için Meclis önünde eyleme hazırlanıyor.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan alınan bilgiye göre eylem planı bu akşamki parti meclisi toplantısında belirlenecek.
Parti Meclisi onaylarsa, CTP, güven oylaması günü “Hükümete Hayır” eylemi yapacak.
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