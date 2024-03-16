CTP Güzelyurt'ta sokağa indi
Cumhuriyetçi Türk Partisi, sivil toplum örgütleri ile birlikte Güzelyurt'ta yürüyüş düzenlendi, kötü yönetime karşı tepki gösterdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi, sivil toplum örgütleri ile birlikte Güzelyurt'ta yürüyüş düzenlendi, kötü yönetime karşı tepki gösterdi.
CTP'nin 'Biz Varız' sloganıyla Güzelyurt'ta gerçekleştirdiği eylem, bugün saat 09.00'da Güzelyurt Terminal'inde başladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi geçtiğimiz aylarda tüm bölgelerdeki eylemlilik sürecini başlatmıştı.
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