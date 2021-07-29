COVID19: Araç Kayıt Şubesi yarın kapalı olacak

Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bazı personelinin Covid- 19 temaslısı olması nedeniyle yarın hizmet veremeyecek.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şube 30 Temmuz Cuma günü kapalı olacak.