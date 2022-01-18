COVID-19’a bağlı 1 ölüm daha
COVID-19’a bağlı bir ölüm haberi daha… Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 55 yaşındaki Ayşe Hacıeyyüp yaşamını yitirdi, bugün Covid-19’a bağlı yaşamını yitiren 4. Kişi oldu.
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COVID-19’a bağlı bir ölüm haberi daha… Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 55 yaşındaki Ayşe Hacıeyyüp yaşamını yitirdi, bugün Covid-19’a bağlı yaşamını yitiren 4. Kişi oldu.
Hastaneden, Ayşe Hacıeyyüp’ün aşılarının üzerinden 6 ay zaman geçtiği, hatırlatma dozu aşısını yapmadığı bilgisi de elde edildi.
Gün içindeki dördüncü ölümle birlikte ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 154’e çıktı.
Hatırlanacağı üzere, bugün öğle saatlerinde 3 kadın hastanın yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
COVID-19 kaynaklı 3 ölüm birden!
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Etiketler : ölüm, covid-19, Ayşe Hacıeyyüp