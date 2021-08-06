Çöplük alanda başlayan yangın büyüdü

Mağusa- Güvercinlik arasındaki çöplük alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın, yan taraftaki araziye sıçradı, ağıllar bölgesindeki balyalar alev aldı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Polis Basın Subaylığı, polis ile itfaiye ekiplerinin yanı sıra Mağusa Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile yangına müdahale edildiğini duyurdu.