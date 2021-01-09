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Çobanoğlu ailesi bugün son yolculuklarına uğurlanacak

Çobanoğlu ailesi bugün son yolculuklarına uğurlanacak

Geçitkale’de dün yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

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Geçitkale’de dün yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Çobanoğlu ailesi Geçitkale’de öğle namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak. 

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