Çobanoğlu ailesi bugün son yolculuklarına uğurlanacak
Geçitkale’de dün yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.
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Geçitkale’de dün yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.
Çobanoğlu ailesi Geçitkale’de öğle namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak.
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Etiketler : Çınar Çobanoğlu, Bengü Çobanoğlu, İbrahim Çobanoğlu