Çin’de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Çin'de 133 yolcusu bulunan Eastern Havayollarına ait uçak, ülkenin Guangxi eyaletinde düştü. Kaza ormanlık alanda geniş bir yangına neden olurken can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi gelmedi.

Çin'de 133 yolcusu bulunan Eastern Havayollarına ait uçak ülkenin Guangxi eyaletinde düştü.

Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçan Boeing 737 tipi yolcu uçağında 133 kişi bulunuyordu.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Çin devlet televizyonu uçağın düştüğü dağlık alanda geniş bir yangın çıktığını duyurdu. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi yok.





SEBEBİ BİLİNMİYOR, EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmezken çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.