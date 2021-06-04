Çiftçilerin araçlarının Lefkoşa'ya girişi engellendi!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi beşinci gününde... Araçları ile destek vereceğini açıklayan Çiftçiler Birliği üyeleri Lefkoşa'ya girmeye çalışıyor. Haspolat yakınlarından durdurulan araçların başkente gelmesine izin verilmedi.

SAAT 11.00 : Hayvancılar Birliği’nin eylemine destek vermek için Lefkoşa’ya gelmeye çalışan Çiftçiler Birliği üyeleri ve araçları polis tarafından engellendi. Haspolat yakınlarından durdurulan araçların başkente gelmesine izin verilmedi. Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğluları araçların Lefkoşa’ya girişinin polis tarafından engellendiğini belirterek hükümetin üreticileri polisle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Hükümetle uzlaşı olmadığını söyleyen Naimoğluları “Uzlaşı yoktur. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

“Olaylar büyüyecek”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle bir üreticinin polis tarafından tutuklandığını söyleyerek, “Tek bir arkadaşımız tutuklanırsa bu işin rengi değişir. Bütün kırsalı buraya dökerim” dedi.

Sinirlerin geriliği eylemde konuşan Naimoğluları “Eğer tutuklama varsa olaylar büyür” diye konuştu. Kelle “Eğer bizim Lefkoşa'ya gidişimize izin vermiyorlarsa bakan ve ekibi buraya gelsin, görüşelim” dedi.

1 kişi tutuklandı

Eylemciler, Yılmaz Gazioğlu isimli hayvancının polis tarafından tutukladığını ifade etti, Gazioğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Eylemciler polise 20 dakika süre verdi.

SAAT 10.00 Polis, eylemcilerin Lefkoşa’ya takviye araçlarla girişini durdurdu. Hem Gönyeli Çemberi, hem de Ercan Havalanı girişinde polis yolu kapattı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, dün akşam Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçları ile destek verme kararını açıklamıştı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olmuştur. Geçmişten gelen bu misyonun bir parçası olarak birliğimiz, Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada birliğin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip ettiği belirtilerek, “Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik.” denildi.

Açıklamada, tüm paydaşlar ile sürdürülebilir bir tarım politikası için birlik olma temennisinde bulunuldu.