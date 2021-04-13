Çiftçilerden şok eylem

Çiftçiler Birliği, hükümetin, sorunlarına çözüm bulmak için girişim yapmadığı gerekçesiyle “şok eylem” başlattı.

Çiftçiler, traktörleriyle Birlik binasından, Başbakanlık önüne gidiyor.

Uzun süredir konuşulan çeşitli istek ve tarımdaki çeşitli planlamalar için Başbakan ile görüşeceğini açıklayan Çitfçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, görüşme neticesine göre eylemlerine yön verileceğini belirtti.