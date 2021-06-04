Çiftçiler Birliği’nden, Hayvan Üreticileri eylemine destek: Araçlarla Lefkoşa’ya

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçları ile destek vereceğini açıklayan Çiftçiler Birliği üyeleri Lefkoşa’ya geldi.

Polis, eylemcilerin Lefkoşa’ya takviye araçlarla girişini durdurdu. Hem Gönyeli Çemberi, hem de Ercan Havalanı girişinde polis yolu kapattı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, dün akşam Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçları ile destek verme kararını açıklamıştı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olmuştur. Geçmişten gelen bu misyonun bir parçası olarak birliğimiz, Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada birliğin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip ettiği belirtilerek, “Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik.” denildi.

Açıklamada, tüm paydaşlar ile sürdürülebilir bir tarım politikası için birlik olma temennisinde bulunuldu.