Çiftçi traktörünün anahtarını Bakan Oğuz’a verdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ek bütçede çiftçi için ayrılan payın yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem başlattı. Çiftçiler bu sabah traktörlerini Başbakanlık önüne bıraktı, Başbakanlık önüne gelen Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a siyah çelenk verdi.

10.30 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Başbakanlık önünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile basın açıklaması yaptı.

"Biz yerliyiz, bu ülkenin çocuklarıyız, mazot ile başa çıkamıyoruz, düzensiz ödemeler üretimi yok ediyor" diyen çiftçiler Birliği başkanı Nizam, traktörünün anahtarını bakan Oğuzhan verdi.

Nizam, "buyurun siz yapın biz yapamıyoruz" dedi

Oğuz: "Daha fazla kaynak mümkün değil"

Bakan Oğuz ise, bütçenin arttırıldığını, bütçeye daha fazla bir kaynak ayrılmasının şu anki şartlarda mümkün olmadığını ifade etti. Uzlaşı çabası içinde olduklarını kaydeden Oğuz, konunun Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini belirtti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un konuşmasından tatmin olmayan çiftçiler, eylemlerini sürdürüyor.

11.00 Saat 10.30'da toplanan Bakanlar Kurulu’nu da protesto etmek için kornalar basıyor.

11.15 Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam ve yönetimdeki üyeler, Başbakanla görüşme talebinde de bulundu. Başbakan'a 10 maddelik taleplerini ileteceklerini belirtiler.

Nizam, "batmanın eşiğindeyiz, hakkımızı yedirmeyiz, diyaloglardan anlamazlarsa, köylüyüz, milletin efendisidir, ya kaile alıp bizi içeri görüşmeye kabul ederler ya da biz içeri gireriz. Burada birkaç kişiyiz ama bir telefonla yüzlerce kişi hemen gelir" dedi.

11. 22 Nizam, "makam araçlarımız olan traktörlere mazot koyamıyoruz, bizim mazotumuz beleş değil" şeklinde konuştu.

11.25 Nizam, Dursun Oğuz ve Sunat Atun ile görüşmek üzere, yanında 3 yönetim kurulu üyesiyle Başbakanlığa girdi.

11.30 Çiftçilerin 10 maddelik talepleri:

1. Mazot desteğinin 9TL/litre toplamda 108 TL olarak güncellenmesi,

2.Doğrudan gelir desteğinin 280TL/dönüm olarak güncellenmesi,

3. Tabandan kimyevi gübre kullanımının dönüm basına 20kg olarak düzenlenmesi,

4. Desteklerin direk üreticilere ve gününde ödenmesi,

5. Geriden bekleyen ödemelerimizin hemen ödenmesi,

6. Yapılacak çalışmalarla çiftçileri temsilen birliğimizin daha etkin katılımının sağlanması,

7. Bu yıl açıklanan ürün bedeline ek prim verilmesi (mazot ve diğer giderler artmıştır),

8. Kuraklık çalışmalarının tamamlanması ve derhal ödenmesi,

9. Doğal aft zararlarının derhal ödenmesi,

10. Bu yıl yaşanan gizli kuraklık nedeni ile maruz kaldığımız verim kaybının üreticilere ek destek verilerek üretimin devamının sağlanması.

11.55 Görüşme bitti. Görüşme sonrası açıklama yapan Nizam, tepkilerinin sonuç verdiğini belirtti. Geçmiş dönemden kalan doğrudan gelir desteğinin Pazartesi günü ödeneceği sözünü aldıklarını ifade eden Nizam, "bizi kaale aldılar, çarşamba gününe dek bekleyip göreceğiz. Dursun bey hakkımızı yeterince savunamadı, o nedenle buradayız. Çarşamba eğer istediğimiz rakamlara bu bütçe ulaşmazsa tüm kırsalı buraya taşıyacağız" dedi.

Çarşamba gününe dek tarıma verilen desteklerin yeniden düzenlenmesi için Maliye Bakanı ve Tarım Bakanının yeniden görüşeceğini ifade eden Nizam, beklemede olacaklarını anlattı.

Nizam'ın açıklamasının ardından çiftçiler traktörleriyle Başbakanlık önünden ayrıldı.

Çiftçiler Başbakanlık önüne gelen Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a siyah çelenk verdi.

Bazı yönetim kurulu üyeleri traktörlerle başbakanlık kapısını kırarak içeri girmek istedi, bu hareket Başkan Nizam tarafından engellendi.

Başkan Nizam, 10 kişilik heyetle Başbakanla görüşmeyi talep etti, Oğuz ve Üstel'e ileteceği talepleri olduğunu belirtti.