Cezaevinde bir gardiyanın testi pozitif

Merkezi Cezaevi’nde görevli bir gardiyanın COVID-19 testi pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, söz konusu gardiyanın temaslı olduğunu, dün yapılan testinin ise pozitif çıktığını doğruladı.

Bilmem, gardiyanın yaklaşık bir buçuk haftadır işe gelmediğini belirterek, “Herhangi bir tehlike yok. Gardiyanın ilk testi negatif çıkmıştı. Temaslı olduğu için işe gelmiyordu. Dün karantinadaki beşinci günüydü. Testi pozitife döndü” dedi.