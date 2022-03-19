Çevreciler, İskele’de ‘plaj ve sahil hakları için’ eylemde

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, plaj ve sahil hakları için, “Katliama ortak olma, sessiz kalma” sloganıyla eylem yapıyor. İskele’nin kıyı alanlarının “kontrolsüz beton yığınları haline gelmemesi” amacıyla toplanan eylemcilere birçok çevreci de destek veriyor.

“Long Beach” diye anılan bölgede toplanan eylemciler, Long Beach’de yapılması tasarlanan otel inşaatını protesto ediyor.

Eyleme CTP milletvekillerinden Fide Kürşat, Ceyhun Birinci, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Biray Hamzaoğulları, KTÖS Başkanı Emel Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Mimar Onur Olguner de katıldı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Yeşil Barış Hareketi de eyleme destek veren çevreciler arasında yer alıyor.

CTP İskele Örgütü ve TDP İskele Örgütü de eyleme destek verenlerin arasında.

Düdükler çalarak, slogan atan eylemciler, Babutsa Büfe önünde toplanarak, pankartlarla çevre talanının olduğu iddia edilen sahil noktasına yürüdü. Çevreciler, burada basın açıklaması yapıyor.

Demir: "Vizesiz ve ruhsatsız yapılanmaya göz yumuluyor"

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi Sözcüsü Hanife Demir, eylemde yaptığı açıklamada kıyı şeridinin talan edildiğini, çevredeki sosyal alanları da olumsuz etkilendiğini belirtti. Adanın kuzeyindeki örneği almayan bu sosyal alanların çoğaltılması gereken yerde talan edildiğini anlattı.

Bölgede çevreye, bu değerlere, kamu menfaatine zarar veren yapıların her geçen gün arttığını anlatan Demir, çok amaçlı salon ihalesi kılıfında özel şirket veya sermaye gruplarının kontrolüne verildiğini kaydetti. Bu yapıyla kıyının doğal güzelliğinin bozulduğunu anlatan Demir, koruma altındaki kum zambakları ve diğer tüm bitkilere geri dönüşü olmayan zararlar verildiğini belirtti. Belediyenin yasal olmayan inşaata müdahale etmediğini ifade eden Demir, vizesiz ve ruhsatsız yapılanmaya göz yumulduğunu anlattı.

Öztörel: "Yapılanlar kamu yararı gütmüyor"

İnisiyatif Üyesi Hüseyin Öztörel, söz konusu yapıyla ilgili teknik bilgi vererek, bu hatadan dönülmesini, yasal mevzuatın yerine getirilmesini talep etti.

Toplum faydasına mücadele verdiklerini anlatan Öztörel, yapılanların kamu yararı gütmediğini belirterek, yetkilileri ve Başkan Sadıkoğlu'nun bu yanlıştan geri dönmesini istedi.

Özelde “Long Beach” diye anılan bölgede, genelde ise İskele sahil kıyılarının kontrolsüzce betonlaştırılmasını protesto eden eylemciler, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi öncülüğünde örgütlendi. “Sahiller halkındır”, “Çevremi ve sahillerimi seviyorum”, “Deniz yalılarımızdan ellerinizi çekin” gibi pankartlar açıldı.

Neler yaşanmıştı?

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, Long Beach’teki İskele Belediyesi’ne yapılması planlanan Çok Amaçlı Salon (ÇAS) ve büfenin bulunduğu alanın kamusal yarar gütmediğini ve yapımı devam eden inşaatın da hiçbir yasal zemini bulunmadığını belirtmiş, söz konusu inşaatın ruhsatsız ilerlediğini ve mevcut durum karşısında belediyenin yasal yönden inşaatı durdurmak ve mühürleme görevini tüm ısrarlara rağmen yerine getirmediği yönünde kasıtlı bir ihmalde bulunduğu kaydetmişti.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, tüm bu gerekçelerle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) İskele Belediyesi aleyhine dava dosyalamış, Cumartesi günü de toplumsal bir tepki ile durumu protesto edeceklerini açıklamıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi Sözcüsü Avukat Hanife Demir, sahilde yapılmakta olan projenin hiçbir yasal zemini olmadığını kaydetmişti.