Cenevre'de olağanüstü oturum yapılacak

Kıbrıs’la ilgili 5+1 gayrı resmi toplantının olağanüstü oturumu Cenevre’de Milletler Sarayı’nda yarın akşam yerel saatle 19.30’da başlayacak.



Elde edilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu sabah yaptığı ikili görüşmelerdeki gelişmeler ışığında, olağanüstü bir oturum yapmaya karar verdi.



Guterres, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Toplumu lideri Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’le ayrı ayrı görüştü.



Nicos Anastasiades, olağanüstü toplantı öncesinde, Britanya Dışişleri Bakanı Raab’la bir araya geldi.

Kaynak: CNA