Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarım Öğreniminin 179. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Çavuş'un mesajı şöyle: “Bugün, tarımın geleceğini şekillendiren ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan ziraat mühendislerimizin gurur günüdür. Ayrıca, tarım öğreniminin 179. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Tarımın sürdürülebilirliği, doğal kaynakların korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasında, bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanarak büyük bir özveriyle çalışan ziraat mühendislerimiz, toprağın bereketini bilimin ışığında geleceğe taşımaktadır. Kırsal kalkınmanın, tarım sektörünün ve üretken bir geleceğin en önemli neferleri olan sizlerin emeği, ülkemizin güçlü bir tarım sektörüne ulaşmasında temel taşıdır. Bu anlamlı günde, tarım eğitiminin 179 yıllık mirasını da anarken, bu mirası yarınlara taşıyan ziraat mühendislerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, daha güçlü bir tarım sektörü ve daha üretken bir geleceği inşa edeceğimizden hiç şüphem yoktur. Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarım Öğreniminin 179. yılı kutlu olsun!”