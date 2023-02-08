“Cansız beden, KKTC kafilesinden Pamir Konuklu’ya ait”
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’de son bulunan cansız bedenin, KKTC kafilesinden, antrenör Pamir Konuklu olduğunu açıkladı.
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’de son bulunan cansız bedenin, KKTC kafilesinden, antrenör Pamir Konuklu olduğunu açıkladı.
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Pamir Konuklu isimli öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Açıklama şöyle:
"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı PAMİR KONUKLU (E) isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşılmıştır.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.