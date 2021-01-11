Canaltay ilk turda çoğunluğa ulaşamadı

14.35 Meclis Genel Kurulu’nda 48 milletvekili oy kullandı, Resmiye Canaltay ilk tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu aldı. Canaltay ilk turda salt çoğunluğa ulaşamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Meclis Başkanlığı için tek aday yine, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay. Hatırlanacağı üzere, Genel Kurul’un geçtiğimiz birleşiminde Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçememişti. UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıklamıştı.