Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 991'e yükseldi.

Yaralı sayısı 75 bin 523, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.