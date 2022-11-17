Çakıcı: “Ölü bulunan genç, tedavi bekleyen bir madde bağımlısıydı”

Bafra’da, kayalıklar üzerinde cesedine ulaşılan 27 yaşındaki gencin tedavi bekleyen bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Çakıcı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün yenilenmemesi sonucu genç adamın tedavi edilemediğini ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Bafra’da, deniz içerisindeki kayalıklar üzerinde cesedine ulaşılan 27 yaşındaki Mehmet Yaman’ın tedavi bekleyen bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Mehmet Çakıcı, kendisinin sahibi olduğu Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün yenilenmemesi nedeniyle genç adamın tedavi edilemediğini ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

27 yaşındaki Yaman’ın birkaç kez Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ndeki psikologlarla iletişime geçtiğini söyleyen Çakıcı, “Maalesef ülkemizin tek madde bağımlılığının tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan Pembe Köşk ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol 12 Ocak 2022 den itibaren durunca ve yenilenmeyince bu çocuklar tedavisiz kaldılar” dedi.

Dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, bunun bedelini gençlerin ödeyeceğini söylemelerine rağmen protokolü yenilenemediğini söyleyen Çakıcı, “Daha bunun gibi pek çok genç uyuşturucu bağımlılığı batağında tek rehabilitasyon merkezi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolü bekliyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“27 Yaşında bir genç kayaların üstünde ölü bulundu... tam da KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde.. bir tarafta bayram bir tarafta tarifsiz acı... Bu genç tedavi olmayı bekleyen sorunlarına çare arayan düştüğü bataktan da kurtulmak için yardım isteyen bir fidandı. Peki yaşama şansı elbette var mıydı? Vardı tabii ki... Gencimizde diğer tedavi bekleyenler gibi Sağlık Bakanlığı ve Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasındaki protokolü bekliyordu. Birkaç kez de psikologlarımızla iletişime de geçmişti. Maalesef ülkemizin tek madde bağımlılığının tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan Pembe Köşk ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol 12 Ocak 2022 den itibaren durunca ve yenilenmeyince bu çocuklar tedavisiz kaldılar. O günkü Sağlık Bakanı bu protokolü yenilemeyince bedelini gençlerin ödeyeceğini söylememize rağmen anlamadı. Daha bunun gibi pek çok genç uyuşturucu bağımlılığı batağında tek rehabilitasyon merkezi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolü bekliyor. Sağlık Bakanlığı halen ne yapacağını düşünüyor. Düşünmeye devam... Bir tarafta insanlar bitiyor ölüyor. Sen palavra sıkmaya devam ediyorsun... İlle sizin çocuklarınıza mı bir şey olmalı bu çocuklar kimin çocukları...”

Bafra’da 27 yaşındaki Mehmet Yaman’ın cesedine ulaşıldı