Çağman’ın istifası konuşuluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın görevinden istifa edeceği konuşuluyor.

Çağman’ın istifa dilekçesini sunmak için saat 12.00’de Başbakan Ersan Saner ile görüşeceği elde edilen bilgiler arasında.

İddiaların ardından görüş almak için aradığımız bakan Koral Çağman’a ise ulaşılamadı.

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz gün hükümet, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısı Meclis’e sunmuş, "Yenisi imzalanana kadar toplu iş sözleşmesinin geçersiz olması" anlamına geldiği konuşulan tasarının ivediliği gergin tartışmaların ardından geri çekilmişti.

Çağman, İş Değişiklik Yasası’nda yapılan değişiklikle 1 yıl içerisinde toplu iş sözleşmesi yenilenmezse eski hükümlerin devam edeceğini savunmuş, bu sırada muhalefet; Bakan Çağman’a yasada toplu iş sözleşmesine yönelik atfın neden çıkarıldığını sormuştu.

Eleştirilerin ardından bakan Çağman, toplu iş sözleşmesinin ortadan kaldırılması konusunun kendisini de rahatsız ettiğini, emekçinin haklarını geri götürecek bir tavır içerisinde olmayacağını dile getirmişti.