Cafer Gürcafer mahkemede
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer mahkemeye getirildi.
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “İrtikap, Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme" , H.A. ve N.T. ise "Sahte evrak düzenleme" suçlarından mahkemeye getirildi.
Öte yandan, mahkeme avlusunda Gürcafer’in ailesinden bir şahıs Serdinç Maypa’ya hakaret etti, tartışma çıktı.
Mahkemeye getirilen diğer iki zanlı...
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