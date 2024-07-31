Cafer Gürcafer mahkemede

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “İrtikap, Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme" , H.A. ve N.T. ise "Sahte evrak düzenleme" suçlarından mahkemeye getirildi.

Öte yandan, mahkeme avlusunda Gürcafer’in ailesinden bir şahıs Serdinç Maypa’ya hakaret etti, tartışma çıktı.

Mahkemeye getirilen diğer iki zanlı...