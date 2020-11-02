Cafe Pascucci’yi basan 5 şahıs tutuklandı

Mağusa’da Cafe Pascucci’yi basarak olay çıkaran 5 kişi tutuklandı. Dün saat 14:00 sıralarında, Mağusa’da söz konusu kafeye giden 5 kişi tahta sopalarla Ahmet Bayır’ı darp etti. İ.Ö.(E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E- 27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25), polis tarafından tespit edilerek yakalandı, tutuklandı.

Tutuklanan şahıslardan birinin sosyal medyadan polise teslim olmadan önce yaptığı paylaşım ise “meydan okuma” olarak yorumlandı. Polis tarafından tutuklanan kişilerden biri diğer şahısların da fotoğraflarını paylaşarak “Uykusuzduk zaten, gidelim teslim olalım, işimizdir, saygı duyarız” diye yazdı.