Çadırda eğitim dönemi başladı!

Okullardaki deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile okul bahçesinde, çadırda eğitim günleri başladı.

Namık Kemal Lisesinde, uzun bir aradan sonra ders zili okul bahçesine kurulan çadırlarda çaldı.

Namık Kemal Lisesi'nde veliler, depremin ardından çocuklarını okula göndermeme kararı almış, çocuklar, uzun süre eğitimden kopmuştu.

Depremden sonra oluşan tedirginliğe bağlı olarak belli okullarda bazı değişikliklere gidildiğini kaydeden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimlerin kurulacak çadırlarda süreceğini açıklamıştı.

30 Mart'a kadar...

Eğitimin 30 Mart'a kadar bu şekilde süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, şu detayları paylaşmıştı:

"Namık Kemal Lisesinde deprem komitesinden aldığımız verileri de değerlendirerek 14 tane sınıfın herhangi bir risk taşımadığı kullanılabilir olduğu tespitinden sonra biz geriye kalan öğrencileri sığdırabilmek adına askerimizle temas ettik ve 25 tane çadırı Namık Kemal Lisesinin bahçesine kuruyoruz. 30 Mart’a kadar eğitim böyle devam edecek. 30 Mart’tan sonra hemen Namık Kemal’in yanına yapılan Yonpaş Lisesi bize teslim edilecek ve 30 Mart’tan sonra Yonpaş Lisesi’nden 16 sınıfı alacağız. Ve çadırda öğrenim gören öğrenci sayısı çok az kalacak. Biz de bu arada Namık Kemal Lisesi’nin diğer sınıfları ile ilgili ileri tetkik çalışmalarını yapacağız. Ve ileri tetkik çalışmasından çıkan sonuçlara göre proje , tadilat, güçlendirme veya bilim insanları ne diyorsa onu yapacağız” demişti…

Okul girişine asılan pano ile çocuklar sınıfının hangi çadırda olduğunun bilgisini alıyor. 1300 öğrenci, 100 öğretmenin olduğu okul alanına 12 çadır kuruldu.

Kalabalık sınıfların oluşmaması için dönüşümlü eğitim kararı alındı. Okula gelmeyen öğrencilerin ise evde online eğitim aldığı bilgisi verildi.