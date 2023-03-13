Çadırları su bastı, toprak zemin çamura döndü!
Şiddetli yağış sonrası, “çadır sınıfı” su bastı. Okullardaki deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile okul bahçesinde, çadırda eğitim günleri başladı.
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Şiddetli yağış sonrası, “çadır sınıfı” su bastı. Okullardaki deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile okul bahçesinde, çadırda eğitim günleri başladı.
Toplamda 3 okulda bugün eğitim “çadır sınıflarda” devam etti. Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası, bir “çadır sınıfı” su bastığı gözlemlendi. Öğrenciler, adeta çamura dönen toprak zemin üzerinde eğitim almaya çalışıyor…
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